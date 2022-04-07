перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В центре Тель-Авива произошла стрельба. Минимум двое погибли Обновлено в 22:36
Rammstein Official/YouTube
Rammstein выпустили новый клип «Zick Zack» 22:23
Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию символов Z и V, а также георгиевской ленты 21:34
Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналиста облили краской с ацетоном 21:01
Около 5000 мирных жителей погибли в Мариуполе, заявил назначенный главой ДНР мэр города 20:53
Россию исключили из СПЧ при ООН, Роскомнадзор заблокировал Wonderzine и другие новости дня
20:14 дайджест
Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе «спецоперации» 20:01
Epic Games и LEGO создадут метавселенную для детей 19:14
Ludovic Courtès/Wikimedia Commons
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека 19:11
В Латвии запретили выдавать ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года 18:38
Bloomberg: Россию ждет двукратный рост безработицы в этом году 18:34
«Все время мы ищем знаки»: группа IOWA выпустила новый трек и показала клип на него 18:01
РКН заблокировал сайт Wonderzine 17:49
Звуковые инсталляции и концерты: в «ГЭС-2» стартует проект «Настройки» 17:35
Pixabay
Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России 16:55
К лету в России появится отечественный аналог App Store и Google Play 16:23
Мишустин анонсировал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ 15:57
Роскомнадзор будет маркировать шесть сервисов Google 15:46
«Новая газета» запускает самостоятельное европейское издание 14:28
Bryan Turner/Unsplash
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения спортсменов из России и Беларуси 14:14
Отключить рекламу

Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналиста облили краской с ацетоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:01

Неизвестный мужчина напал в вагоне поезда на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Об этом сообщили в соцсетях «Новой газеты».

Муратов рассказал, что злоумышленник облил его красной масляной краской с ацетоном. Из‑за инцидента отправление поезда, в котором путешествовал журналист, было задержано.

«Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: „Муратов, вот тебе за наших пацанов!“», — рассказал Муратов.

Ранее стало известно, что журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустят самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Издание не станет филиалом «Новой газеты», это будет независимый как юридически, так и фактически проект.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Журналисты надеются, что газета продолжит работу в Москве после окончания российской «военной операции» на Украине.

В первые дни «спецоперации» «Новая газета» активно освещала события на территории Украины, однако 4 марта редакция объявила, что больше не будет это делать в целях безопасности своих сотрудников. Свою личную позицию о «спецоперации» Муратов выразил в интервью для ютьюб-проекта «Скажи Гордеевой». Он также выставил на продажу медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Дмитрий Муратов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить