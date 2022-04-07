Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналиста облили краской с ацетоном

Муратов рассказал, что злоумышленник облил его красной масляной краской с ацетоном. Из‑за инцидента отправление поезда, в котором путешествовал журналист, было задержано.

Неизвестный мужчина напал в вагоне поезда на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова . Об этом сообщили в соцсетях «Новой газеты».

«Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: „Муратов, вот тебе за наших пацанов!“», — рассказал Муратов.

Ранее стало известно, что журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустят самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Издание не станет филиалом «Новой газеты», это будет независимый как юридически, так и фактически проект.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Журналисты надеются, что газета продолжит работу в Москве после окончания российской «военной операции» на Украине.

В первые дни «спецоперации» «Новая газета» активно освещала события на территории Украины, однако 4 марта редакция объявила, что больше не будет это делать в целях безопасности своих сотрудников. Свою личную позицию о «спецоперации» Муратов выразил в интервью для ютьюб-проекта «Скажи Гордеевой». Он также выставил на продажу медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам.