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ООН: более 4,6 млн украинцев бежали в соседние страны после начала «военной операции»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

Более 4,6 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны после начала российской «военной операции». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

За сутки число людей, покинувших Украину, увеличилось более чем на 68 тыс.

9 апреля ООН сообщало, что из‑за военного конфликта свои дома на Украине были вынуждены покинуть 11,4 млн человек. Из них сменили место проживания внутри страны 7,1 млн.

Из самых популярных стран для переезда — Польша (более 2,5 млн беженцев), Румыния (670 тыс.) и Молдавия (405 тыс.). 90% уехавших из Украины — женщины и дети.

Накануне управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику по жертвам среди мирного населения. По данным ведомства, с начала «военной операции» погибли минимум 1842 гражданских, 2493 ранены.

Управление считает, что реальные цифры значительно выше, — из некоторых мест, где велись интенсивные бои, информация задерживается, другие сообщения ждут подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя, где, по словам назначенного главой ДНР мэра города Константина Иващенко, погибли более 5000 мирных жителей.

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