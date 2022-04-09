ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома

После начала российской «спецоперации» около 11,4 млн украинцев покинули свои дома. Это следует из данных Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В течение шести недель более 4,3 млн беженцев покинули Украину, еще 7,1 млн сменили место проживания внутри страны. В ООН отмечают, что 90% уехавших из страны — это женщины и дети.

В Польшу едет больше всего — с начала «спецоперации» туда уехали более 2,5 млн украинцев. Следом идут Румыния (более 670 тыс. человек) и Молдавия (более 405 тыс.). У каждой второй перемещенной семьи есть дети.