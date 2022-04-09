перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским 18:35
Угроза блокировки YouTube в России, Lush закроет треть магазинов и другие новости дня
18:23 дайджест
Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников 16:51
Франция оставит у себя две картины из коллекции братьев Морозовых 15:57
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод» 15:56
Датский Saxo Bank прекратит работать с россиянами с 6 июня 15:51
В Калужской области пожилого художника оштрафовали за граффити с подписью «Остановиться» 14:56
Google объяснил блокировку ютьюб-канала «Дума-ТВ» Обновлено в 14:32
Комиссия Госдумы изучит возможность ограничения заработка Google 14:27
Италия выступила за включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:43
Из соцсетей Олимпийского комитета России
«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине получат деньги, а не иномарки 12:44
В Московской консерватории пройдет мультконцерт «Попурри» 11:49
В России выявили 13 573 новых случая коронавируса 11:26
Discovery завершила поглощение WarnerMedia 10:10
Christin Hume/Unsplash
ФНС разъяснила порядок приостановления проверок для IT-компаний 9:30
«Нашествие» вновь перенесли на следующий год 8:56
В российский прокат вновь выйдет фильм «Хиросима, моя любовь» 2:40
На журналиста Евгения Левковича составили протокол о дискредитации вооруженных сил России 2:18
Отключить рекламу

ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:58

После начала российской «спецоперации» около 11,4 млн украинцев покинули свои дома. Это следует из данных Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В течение шести недель более 4,3 млн беженцев покинули Украину, еще 7,1 млн сменили место проживания внутри страны. В ООН отмечают, что 90% уехавших из страны — это женщины и дети.

В Польшу едет больше всего — с начала «спецоперации» туда уехали более 2,5 млн украинцев. Следом идут Румыния (более 670 тыс. человек) и Молдавия (более 405 тыс.). У каждой второй перемещенной семьи есть дети.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить