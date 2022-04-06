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США ввели новые санкции против России. Они коснулись Сбера, Альфа-банка и вероятных детей Путина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

США ввели новые санкции против России. Они коснулись крупных российских банков, а также предполагаемых дочерей президента Владимира Путина. Об этом сообщил сайт Белого дома.

Американские власти ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка. Кроме того, США запретили любые новые инвестиции в российскую экономику.

«Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям», — прокомментировали в Сбере.

В санкционные списки были добавлены Катерина Тихонова и Мария Воронцова — их называют предполагаемыми дочерьми Путина. Под санкции попали и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также его супруга.

В Белом доме отметили, что новые санкции затрагивают в том числе Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, губернатора Петербурга Александра Беглова, мэра Москвы Cергея Собянина и главу Минфина Антона Силуанова.

Кроме того, санкционный список расширила и Великобритания. Соединенное Королевство ввело санкции против Московского кредитного банка, а также восьмерых российских бизнесменов.

В числе этих предпринимателей — глава «Алросы» Сергей Иванов, Борис Ротенберг, глава Газпромбанка Андрей Акимов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Камаза» Сергей Когогин, основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, основаной владелец «Акрона» Вячеслав Кантор.

Великобритания запретила новые инвестиции в Россию, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. Королевство откажется и от импорта российских товаров из железа и стали.

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