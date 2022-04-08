Сбербанк остановил все валютные переводы за границу

С 7 апреля Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. Запрет касается переводов как в отделении банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Переводы, оформленные до 6 апреля, будут возвращены клиентам в полном объеме. По словам собеседника агентства, решение принято из‑за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

Теперь клиенты Сбербанка могут отправить за границу лишь рубли. Это можно сделать по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Казахстан и Приднестровье.

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Это означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США и риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. В Сбербанке утверждали, что новые меры не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян.