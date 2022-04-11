Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Илон Маск принял решение не входить в совет директоров Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Парага Агравала.

По его словам, бизнесмен должен был стать членом совета 9 апреля. Однако утром этого дня Маск заявил, что не будет этого делать.

5 апреля стало известно, что бизнесмен присоединится к совету директоров социальной сети Twitter, после того как он приобрел 9,2% акций компании.

Бизнесмен заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет начать работать на новом посту, «чтобы внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».

В этот же день соцсеть объявила о работе над кнопкой для редактирования постов. Тогда Маск опубликовал на свой страничке опрос с текстом: «Хотите ли вы кнопку редактирования?». В нем приняли участие 4,4 млн человек, 73% из которых проголосовали за внедрение кнопки.