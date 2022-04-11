перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Основатель ivi покинет должность гендиректора компании 11:40
Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами 10:12
Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter 10:11
Фингруппа Societe Generale уходит с российского рынка 9:45
Amaury Laporte/Wikimedia Commons
Во второй тур президентских выборов во Франции проходят Макрон и Ле Пен 9:16
The Times: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО 9:01
В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Два человека погибли 8:48
Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за 1 млн долларов. Четверть суммы пожертвуют Украине Вчера в 20:20
Темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться с губернаторами Вчера в 19:16
Папа римский призвал к перемирию, сын Леннона впервые спел «Imagine» и другие новости дня
Вчера в 18:41 дайджест
Dima Solomin/Unsplash
Telegram занял шестое место в рейтинге самых скачиваемых приложений Вчера в 17:22
В Курской области введут высокий уровень террористической опасности Вчера в 16:42
На Красной площади задержали главу «Мемориала»* Олега Орлова. Он вышел на пикет Вчера в 16:20
Вышел первый трейлер «Судзумэ закрывает двери» — нового аниме Макото Синкая Вчера в 16:17
Крис Рок отказался комментировать пощечину от Уилла Смита, пока ему не заплатят Вчера в 15:20
Anadolu Agency/Getty Images
«Сложите оружие»: папа римский призвал к пасхальному перемирию на Украине Вчера в 14:15
Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу» Вчера в 14:12
Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам Вчера в 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией Вчера в 12:59
Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света Вчера в 12:49
Отключить рекламу

Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Илон Маск принял решение не входить в совет директоров Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Парага Агравала.

По его словам, бизнесмен должен был стать членом совета 9 апреля. Однако утром этого дня Маск заявил, что не будет этого делать.

5 апреля стало известно, что бизнесмен присоединится к совету директоров социальной сети Twitter, после того как он приобрел 9,2% акций компании.

Бизнесмен заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет начать работать на новом посту, «чтобы внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».

В этот же день соцсеть объявила о работе над кнопкой для редактирования постов. Тогда Маск опубликовал на свой страничке опрос с текстом: «Хотите ли вы кнопку редактирования?». В нем приняли участие 4,4 млн человек, 73% из которых проголосовали за внедрение кнопки.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Илон Маск
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить