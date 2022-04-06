Twitter начал работать над кнопкой редактирования постов

Пост от руководства Twitter стал ответом на твит Илона Маска, который на днях вошел в совет директоров соцсети. Бизнесмен опубликовал опрос с текстом «Хотите ли вы кнопку редактирования?».

Twitter разрабатывает функцию редактирования сообщений. Об этом сообщается в аккаунте администрации соцсети.

Согласно сообщению Twitter, работа над этой функцией ведется еще с прошлого года, и в ближайшие месяцы начнется тестирование. В компании пояснили, что эта идея появилась не после опроса Илона Маска.

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан создал целый тред на эту тему. По его словам, пользователи соцсети в течение многих лет просили сделать кнопку редактирования пользователи.

С прошлого года компания изучает возможности сделать эту опцию максимально безопасно, отметил Салливан. Кнопка для исправления орфографических ошибок может быть использована не по назначению — например, чтобы изменить контекст или смысл поста.

«Следовательно, разработка займет некоторое время. Мы подойдем к этой функции осторожно и внимательно, и будем делиться обновлениями по мере их появления», — написал Джей Салливан.