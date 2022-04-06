Москва потратит миллиард рублей на создание сетей фастфуда

Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 млн рублей на гранты бизнесу на создание или расширение сетей быстрого питания. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, общий объем финансовой поддержки составил миллиард рублей.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы выделили 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

16 марта Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Чтобы получить грант, нужно открыть новые точки общественного питания в сегменте быстрого обслуживания с доступными ценами и взять на работу сотрудников.

Ожидается, что поддержка правительства обеспечит развитие индустрии фастфуда и позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.