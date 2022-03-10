Москва выделит 500 млн рублей на создание новой сети быстрого питания

Для замещения закрывшихся ресторанов сети «Макдоналдс» в Москве отечественными заведениями общепита достаточно максимум года. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг, пишет РИА «Новости».

Как отметил Собянин, в столице работает около 250 точек «Макдоналдс» — и все они, по данным мэра, закрылись на два месяца. Однако власти Москвы уже предпринимают специальные меры «направленные на противодействие специальному закрытию предприятий».

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — заявил Собянин.

Мэр также предложил максимально задействовать в новых заведениях сотрудников, которые остались без работы после закрытия «Макдоналдс» и других ресторанов и предприятий, которые приостановили свою деятельность.

По словам Собянина, «иностранные коллеги освобождают» нишу, которую необходимо заполнить. Власти столицы выделили 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

«Конечно, это неприятно, многие привыкли ходить в „Макдоналдс“. Но надо иметь ввиду, что в Москве 12 тыс. предприятий общественного питания, — они разные, по разным направлениям работающие, но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние 5-7-8 лет, и это сеть мирового уровня», — добавил Сергей Собянин.

8 марта компания «Макдоналдс» заявила, что временно закроет все свои 850 ресторанов в России. Позже стало известно, что заведения перестанут принимать посетителей с 14 марта. Как долго будет действовать эта мера – не сообщалось.