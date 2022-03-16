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Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей питания

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:02

Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Чтобы получить грант нужно открыть новые точки общественного питания в сегменте быстрого обслуживания с доступными ценами и взять на работу сотрудников.

Размер гранта будет зависеть от площади заведений и особенностей их работы. Заявки на получение будут приниматься 28 марта по 30 июня.

10 марта Собянин заявил, что власти столицы выделили 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

8 марта компания «Макдоналдс» заявила, что временно закроет все свои 850 ресторанов в России. Позже стало известно, что заведения перестанут принимать посетителей с 14 марта. Как долго будет действовать эта мера, не сообщалось.

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