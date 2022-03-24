Ограничение полетов на юг России продлили до 1 апреля

Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 1 апреля 03.45 часов. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны, включая международные, работают в штатном режиме.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для перевозки пассажиров в регионы, где действуют ограничения.

Впервые госагентство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось пять раз.