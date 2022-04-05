«Яндекс» закроет сервис «Инвестиции»

«Яндекс» объявил о закрытии сервиса «Инвестиции» из‑за-санкций в отношении банка ВТБ. Об этом сообщает ТАСС.

«Из‑за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи „Инвестиций“ не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний», — рассказали в компании.

Отмечается, что закрытие сервиса будет поэтапным. 11 апреля «Яндекс» отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет. Продавать активы и выводить средства можно будет как минимум до 15 апреля.

В компании также уточнили, что пользователи могут ниче не предпринимать и восстановить доступ к счету в ВТБ. «Мы пришлем инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия „Инвестиций“. Также есть возможность перевести активы другому брокеру», — сказали в компании.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил об аналогичном пакете санкций со стороны США.