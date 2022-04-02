Минобрнауки назвало письмо вузам о переносе контента с YouTube рекомендательным

Министерство образования и науки назвало письмо, адресованное руководству российских высших учебных заведений, о переносе видеоконтента с YouTube в Rutube и «ВКонтакте» рекомендательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили: «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube».

Директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки Андрей Толмачев заявил, что просьба была связана с трендом на импортозамещение.

Вчера, 1 апреля, министерство сообщило о необходимости переноса всех роликов российских вузов с YouTube на российские платформы в течение ближайших четырех дней.

Ранее Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить какие‑либо ограничения в отношении российских СМИ на ютьюбе. РКН утверждает, что зафиксировал около 60 актов цензуры со стороны Google и YouTube против российских информационных ресурсов и общественных деятелей.