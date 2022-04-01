Минобрнауки попросило вузы перенести весь контент с YouTube на Rutube и VK.Video

Минобрнауки разослало вузам письмо с просьбой перенести свой контент с YouTube на российские платформу Rutube и VK.Video. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Юго-Западного государственного университета.

Министерство потребовало, чтобы все ролики были перемещены до 4 апреля 2022 года. При этом ведомство не настаивает на удалении контента с платформы, принадлежащей Google.

«Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает вам о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента», — говорится в письме.

Ранее Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить какие‑либо ограничения в отношении российских СМИ на ютьюбе. РКН утверждает, что зафиксировал около 60 актов цензуры со стороны Google и YouTube против российских информационных ресурсов и общественных деятелей.