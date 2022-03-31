Bloomberg: Apple и Meta* по ошибке передали хакерам личные данные пользователей

Apple и Meta* передали данные пользователей хакерам, приняв их за сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех информированных источников.

Компании отправили личные данные в ответ на поддельные «экстренные запросы». Издание отмечает, что в отличие от обычных запросов, для которых необходим ордер на обыск или повестка в суд, экстренные не требуют дополнительных документов.

По данным Bloomberg, в руки злоумышленников попали физические, электронные и IP-адреса, номера телефонов. Количество пострадавших пользователей не уточняется. Инцидент произошел в середине 2021 года.

В конце марта в открытом доступе появились данные клиентов «Яндекс.Еды». Их можно было посмотреть на карте, где отображались имена, телефоны, адреса пользователей и суммы, которые они потратили на доставку за последние шесть месяцев.

Роскомнадзор составил на сервис административный протокол за нарушение законодательства о персональных данных. Пользователи подали на «Яндекс.Еду» коллективный иск.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена