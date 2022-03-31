Эрмитаж Амстердама изменил название на «Голландское наследие Амстердам»

Бывший нидерландский филиал Государственного Эрмитажа сменил название с Эрмитажа Амстердам на «Голландское наследие Амстердам». Об этом сообщает «Артгид».

Теперь музей будет показывать шедевры голландской живописи. Первой работой в экспозиции станет «Молочница» (приблизительно 1658–1661 годы) Яна Вермеера из собрания Рейксмюсеума, ее можно будет увидеть до 15 мая 2022 года. В ближайшие месяцы «Наследие» покажет еще ряд работ.

В начале марта Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским музеем. Согласно заявлению нидерландской стороны, филиал Эрмитажа «долгое время дистанцировался от политических событий» в нынешней России, концентрируясь на художественной части и на сокровищах петербургского музея.

Опыт сотрудничества с российскими коллегами был гармоничным, заявили в музее. «Как и все остальные, мы надеемся на мир, а также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем Петербурга», — сообщалось в заявлении.

Также в марте международное объединение глав крупных музеев «Группа Бизо» приостановило членство директоров Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Музеев Кремля и Третьяковской галереи. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский опубликовал письмо к организации.