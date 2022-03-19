Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский опубликовал письмо «Группе Бизо» — международному объединению глав крупных музеев, в которой было приостановлено членство директоров Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина, Музеев Кремля и Третьяковской галереи. Текст появился на сайте петербургского музея.

Пиотровский заявил: «Создание группы в 1992 году с участием российских музеев было важным символом преодоления международного апартеида и демонстрацией нашей открытости, которая, кстати говоря, постоянно подвергалась критике внутри нашей страны и вне ее. Сегодня эта открытость оборачивается против нас».

Он подчеркнул, что выступает против решения проблем силовыми методами. «Я говорил и повторяю, что мосты культуры должны взрываться последними. Я хорошо помню, как в эпоху Холодной войны мой отец и его коллеги в СССР и на Западе сумели эти мосты сохранить. Сегодня мы должны доказать, что можем их защитить», — добавил Пиотровский.

Глава Эрмитажа заявил, что для него и его коллег в России важной задачей является сохранение коллекций, часть из которых находится за пределами страны. Он отметил: «От того, как эта проблема будет решена, зависит, в целом, судьба международных музейных обменов, ради облегчения которых и была создана наша группа».

«Я буду рад видеть любого из Вас в Эрмитаже онлайн, а лучше — офлайн», — заключил Пиотровский.

«Группа Бизо» (названа в честь Ирен Бизо, генерального секретаря Объединения музеев Франции, одного из ее создателей) включает в себя систему регулярных встреч глав крупнейших музеев мира для обсуждения процесса и процедуры обмена выставками. Союз сыграл значительную роль в разработке мировой системы иммунитета выставок от ареста.

Михаил Пиотровский и президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова были участниками объединения с момента его основания. Группа включает в себя руководителей Лувра, Музея Орсэ, Музея Метрополитен, Музея Прадо и других.