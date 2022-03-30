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Сериал «Дом дракона» выйдет на HBO 21 августа. Он станет приквелом «Игры престолов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:13

Приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона» — начнет выходить на телеканале HBO c 21 августа. Об этом сообщил Deadline.

Шоу, над которым работают Джордж Мартин, Райан Кондал и Мигель Сапочник, расскажет о событиях, происходивших за 300 лет до действия «Игры престолов». Сериал будет основан на книге Мартина «Пламя и кровь».

В центре повествования окажется дом Таргариенов времен короля Визериса. Главные роли в «Доме дракона» сыграют Падди Консидин, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель, Рис Айфанс, Стив Туссэн, Ив Бест и Соноя Мизуно.

Пилотный эпизод, а также некоторые другие серии шоу, поставит Мигель Сапочник. Он же выступил шоураннером и сценаристом проекта наряду с Кондалом. В первом сезоне сериала будет десять эпизодов.

О завершении съемок «Дома дракона» стало известно в середине февраля. Об этом сообщил Джордж Мартин. Писатель отметил, что отснят материал для всех десяти серий.

В октябре в сети появился тизер-трейлер шоу. В нем можно было увидеть принца Дэймона Таргариена в исполнении Мэтта Смита, принцессу Рейниру, Корлиса Велариона (Туссэн), Мисарию (Мизуно) и Алисенту Хайтауэр (Кук).

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