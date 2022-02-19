Завершились съемки «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Джордж Мартин в восторге от черновиков

Джордж Мартин написал в своем блоге, что съемки сериала «Дом дракона» завершены. Это приквел «Игры престолов» и экранизация романа «Пламя и кровь».

Писатель отметил, что отснят материал для всех десяти серий. И хоть впереди еще много работы — спецэффекты, цветокоррекция, постпродакшн — Мартин остался в восторге от черновиков тех серий, которые ему показали.

«Сценарий, режиссура, актерская игра — все выглядит потрясающе. Надеюсь, вам они понравятся так же, как и мне. Снимаю шляпу перед Райаном Кондалом, Мигелем Сапочником и их командой, а также перед нашим замечательным актерским составом», — заявил писатель.

Премьерной даты сериала пока нет. Мартин говорит, что планировать мешает пандемия. Шоу вряд ли выйдет этой весной, но, быть может, летом или осенью, отмечает автор.

«Дом дракона» расскажет о начале конца дома Таргариенов и событиях, приведших к гражданской войне, известной как Танец драконов. Принца Дэймона сыграет Мэтт Смит, Визериса I — Падди Консидайн, принцессу Рейниру — Эмма Д’Арси. Сценарий написали сам Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал.