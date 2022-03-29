Для возвращения коллекции Морозовых из парижского фонда Louis Vuitton построили дорожную карту

Для возвращения из Парижа в Россию художественных работ из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых создана дорожная карта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Ее слова передает ТАСС.

Сейчас экспонаты находятся в парижском фонде Louis Vuitton. Они демонстрировались на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», открытой 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ни одна из сторон не нарушила своих обязательств, работы ведутся согласно дорожной карте, сообщила Любимова. Она добавила: «Вопрос возвращения [коллекции] в страну — в том числе это вопрос очень кропотливой работы со всеми участниками и выставочного процесса, и с нашими дипломатами по тому, как и в какие сроки коллекция будет возвращена».

22 марта The New York Times сообщил, что основные проблемы с возвращением картин — это логистика и безопасность. Большинство стран Европы закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний, а многие европейские перевозчики перестали летать в Россию.

16 марта «Афиша Daily» подробно рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Среди них — «Женщина, держащая плод» Поля Гогена, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо и один из видов на Мост Ватерлоо Клода Моне.