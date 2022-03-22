Американский фармпроизводитель Eli Lilly, ранее заявивший о приостановке экспорта неосновных лекарств в Россию, не будет поставлять в страну только один препарат — «Сиалис». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

«Сиалис» с действующим веществом тадалафил не входит в перечень жизненно важных препаратов. Он используется при лечении эректильной дисфункции.

У лекарства в России есть 11 аналогов, еще у 6 компаний тадалафил зарегистрирован, но не находится в обороте. По данным RNC Pharma, в натуральном выражении «Сиалис» занимает только 13,6% в структуре продаж препаратов с действующим веществом тадалафил. Абсолютным лидером на рынке является «Тадалафил-СЗ» от компании «Северная звезда» (58% рынка)

Помимо «Сиалиса» у компании Eli Lilly есть три препарата, не входящих в перечень жизненно важных. Это антидепрессант «Симбалта» (действующее вещество — дулоксетин) и «Страттера» (атомоксетин) для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. У первого есть три аналога, а второй не имеет прямых конкурентов.

О приостановке экспорта в Россию «неосновных» препаратов Eli Lilly заявила 15 марта. Тогда же компания отказалась от инвестиций в стране, прервала рекламную деятельность и клинические испытания. Компания не намерена прекращать поставки важных медикаментов — вся прибыль от продаж уйдет на благотворительность.

Как отмечает «Коммерсант», фармпроизводитель продолжит поставлять в Россию инсулины «Хумалог» и «Хумулин», противодиабетический «Трулисити», онкопрепараты «Зенлистик», «Цирамза», «Алимта» и «Гемзар». Также не будет перерыва в поставках препарата против ревматоидного артрита «Олумиант», псориаза «Талс», остеопороза «Форстео» и антипсихотика «Зипрекса».

Eli Lilly — первая фармкомпания, которая заявила о планах ограничить экспорт лекарств в Россию. Ряд производителей решил продолжить поставки, но ввели ограничения. В частности, MSD, Roche, J&J, BMS, Pfizer прекратили набор пациентов в клинические исследования в России, а AbbVie и Pfizer не будут начинать новые.