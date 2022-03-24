Компания Sanofi остановила поставки лекарств в Россию, кроме жизненно важных

Французская компания Sanofi остановила поставки лекарств в Россию. Исключением стали только жизненно важные препараты. Об этом производитель сообщил на своем официальном сайте.

Компания выступила против российской «военной операции» на территории Украины и «поддержала позицию международного сообщества». В связи с этим Sanofi прерывает поставки в Россию, а также в Беларусь.

«Мы по-прежнему шокированы и опечалены ужасной жестокостью российской агрессии против Украины и вызванными этим страданиями украинского народа. Это огромная трагедия, и мы продолжаем думать о том, как мы можем наилучшим образом помочь людям Украины», — сказали в компании.

Sanofi также намерена отказаться от расходов на рекламу и продвижение в двух странах. Кроме того, компания больше не будет набирать пациентов из России и Беларуси для клинических испытаний. Ранее сотрудничавшие с Sanofi люди смогут продолжить получать лечение препаратами компании.

Производитель поддержит украинских граждан с помощью адресной помощи беженцам, пожертвований в благотворительные организации (в том числе в Красный Крест) и обеспечению украинцев лекарствами и вакцинами.

На данный момент компания уже отправила украинцам 10,5 млн доз препаратов, среди них были инсулин и противоэпилептические средства. «Мы продолжаем надеяться, что выход из этого кризиса будет найдет как можно скорее», — добавили в Sanofi.