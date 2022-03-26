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Минэнерго: майнинг необходимо ввести в правовое поле в кратчайшие сроки

Денис Ламехов
Сегодня в 12:15

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что майнинг криптовалют необходимо ввести в правовое поле в кратчайшие сроки. Его слова приводит ТАСС.

Грабчак добавил: «Если мы хотим с этой деятельностью как‑то уживаться, а других вариантов в текущей действительности у нас нет, нормативно-правовое регулирование, закрепление понятия майнинга в нормативной базе нужно реализовать».

21 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что майнинг целесообразно легализовать, законодательно закрепить в России как вид деятельности и обложить налогами. «У нас есть свободные мощности», — отметил он.

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

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