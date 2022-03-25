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Курс евро на Мосбирже впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Но уже вырос обратно

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Курс евро на Московской бирже опустился на 6,6% (7,02 рубля) и составил 99,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 14.10 по московскому времени.

Ниже 100 рублей европейская валюта торговалась в первые с 28 февраля, отмечает РБК. К 14.45 по московскому времени курс евро снова вырос и составил 101,7 рубля.

С 24 февраля, дня начала «военной спецоперации» России на территории Украины, наблюдалось падение российского рубля. Тогда евро впервые с 2014 года превысил отметку в 100 рублей, а доллар побил исторический максимум 2016 года, когда стоил 85,99 рубля.

К 7 марта курс евро достиг 154,4 рубля. Курс американской валюты составлял 142,464 рубля.

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