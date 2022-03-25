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ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из‑за сообщений о смерти Жириновского

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из‑за сообщений о смерти Владимира Жириновского, а также иск в суд — на «клеветников». Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

«Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные „фейки“ — это не просто газетная „утка“, а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — заявили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее в ЛДПР заявили «Подъему», что доверять Mash, сообщившему о смерти Жириновского, не стоит. «Вы вроде взрослые люди, вы не знаете, что такое Mash? Это фейк», — сказали там.

25 марта телеграм-канал Mash и сенатор Александр Пронюшкин сообщили о том, что Владимир Жириновский умер. Эту информацию отвергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав, оценив состояние политика как стабильное.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новость о смерти Жириновского «уткой» и отметил, что «это неприлично». По его данным, политик в тяжелом состоянии и под контролем врачей.

Пронюшкин удалил пост о смерти Жириновского, а Володин посоветовал ему сложить полномочия и призвал СМИ удалить фейковые новости и «пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления», если «есть совесть».

9 февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу c заражением «Омикрон»-штаммом коронавируса. 11 марта политика вывели из медикаментозного сна, сообщал ТАСС.

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