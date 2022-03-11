ТАСС: Владимир Жириновский пришел в сознание

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна. Политик находится в сознании и уже получает документы от помощников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу c заражением «Омикрон»-штаммом коронавируса.

По официальным данным, состояние политика было стабильным, но источник ТАСС называл его «тяжелым», а собеседник РБК — «критическим».

В декабре прошлого года лидер ЛДПР рассказал, что еще не болел COVID-19 и сделал очередной бустер. По его словам, сделал 8 прививок от коронавируса.