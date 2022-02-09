Минздрав подтвердил госпитализацию Жириновского

Минздрав России подтвердил госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу. Об этом сообщает «Интерфакс».

У политика диагностировали заражение «Омикрон»-штаммом коронавируса. Его состояние оценивается как стабильное.

Со ссылкой на источники РБК пишет, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Собеседник издания, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое.

Ранее сегодня, 9 февраля, о госпитализации Владимира Жириновского сообщили ТАСС, «Интерфакс» и ряд других СМИ. Телеграм-канал Mash рассказал, что у политика поражено 50–75% легких.

При этом в ЛДПР заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.