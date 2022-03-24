Apple ограничила оплату картами «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

Компания также начала постепенно убирать из Apple Pay ранее добавленные карты.

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

15 марта СМИ сообщили, что Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. Однако позже пользователи отметили, что оплата сервисов компании с помощью таких карт невозможна.