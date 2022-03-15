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Пользователи: карта «Мир» не позволяет оплачивать сервисы Apple

Денис Ламехов
Сегодня в 17:05
Обновлено сегодня в 17:35:

Пользователи устройств Apple и банковских карт платежной системы «Мир», а также издание iPhones.ru сообщают, что оплата сервисов компании с помощью таких карт невозможна.

iPhones.ru пишет, что страница с указанием «Мира» в разделе техподдержки Apple, на которую ссылается ТАСС, в последний раз обновлялась 15 декабря 2021 года.

Компания Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом сообщает ТАСС.

Добавление карт, выпущенных и обслуживаемых на мощностях «Мира», позволит оплачивать их владельцам сервисы Apple. Это, например, подписка музыкального сервиса Apple Music. Также российские пользователи смогут приобретать приложения в AppStore.

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

Внутри страны карты Visa и Mastercard продолжают работать в обычном режиме до истечения срока их действия — в 2015 году обработка операций по ним перешла к национальной системе платежных карт. Также продолжает работу китайская UnionPay, функционирующая в 180 странах мира.

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