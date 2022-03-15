Пользователи: карта «Мир» не позволяет оплачивать сервисы Apple

Компания Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом сообщает ТАСС.

Добавление карт, выпущенных и обслуживаемых на мощностях «Мира», позволит оплачивать их владельцам сервисы Apple. Это, например, подписка музыкального сервиса Apple Music. Также российские пользователи смогут приобретать приложения в AppStore.

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

Внутри страны карты Visa и Mastercard продолжают работать в обычном режиме до истечения срока их действия — в 2015 году обработка операций по ним перешла к национальной системе платежных карт. Также продолжает работу китайская UnionPay, функционирующая в 180 странах мира.