Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта

Завтра, 10 марта, в App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал Альфа-банка.

Банк уточнил, что есть два способа сделать так, чтобы все работало, как обычно. Например, можно заранее положить деньги на Apple ID. Для этого нужно открыть учетную запись в приложении App Store.

Кроме того, по информации Альфа-банка, Apple ID можно будет пополнить по номеру телефона. Для этого нужно перейти в настройки телефона, нажать свое имя, выбрать раздел «Оплата и доставка» и добавить способ оплаты.

4 марта у россиян перестали работать App Store и Google Play. По данным GlobalCheck, сервисы стали недоступны на устройствах, работающих с ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам). Они установлены пока не у всех мобильных операторов, поэтому у части аудитории сервисы еще работают.