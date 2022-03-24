Клиенты «Яндекс.Еды» смогут управлять своими данными

«Яндекс» планирует подключить свой сервис «Еда» к инструменту, с помощью которого клиенты смогут управлять хранением личных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ресурса Романа Маресова.

«В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда», — заявил он.

По словам Маресова, утекшая ранее информация — это массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались все сведения о заказах из «Яндекс.Еды»: адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов.

Директор сервиса отметил, что утечки логинов, паролей и банковских карт не было.

22 марта в сети стала распространяться карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации «Яндекс.Еда» сообщила еще 1 марта и пообещала сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных. 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных.

Маресов заявил, что в настоящее время сервис пытается добиться блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утекшую информацию, они недоступны на территории РФ», — сказал он.