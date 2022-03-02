Сотрудники IT-компаний смогут получить отсрочку от армии до 27 лет и льготную ипотеку, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова передает ТАСС.

Российские IT-компании на три года освободят от проверок и уплаты налога на прибыль. Налоговые льготы касаются тех, кто занимается разработкой мобильных приложений и реализацией, установкой и тестированием отечественных продуктов.

Ранее с такими предложениями выступило Министерство цифрового развития.

Правительство расширит программу предоставления грантов «на создание отечественных решений». Также таким компаниям предоставят льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%. Эти меры нужны для того, чтобы не допустить снижения темпов развития отрасли в условиях санкций, добавил Мишустин.

Кроме того, кабмином предусмотрены меры по поддержке индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. С 10 марта ИП и малый бизнес также не будет подвергаться плановым проверкам. Среднему и малому бизнесу продлят на полгода компенсации комиссий при использовании СБП.

Мишустин пообещал амнистию капиталов и возможность задекларировать наличные средства. Правительство и власти регионов получат право продления сроков уплаты налогов.

28 февраля Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями» США и других стран. В частности, в документе россиянам и российским компаниям запретили переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на счета не в российских банках.

1 марта Путин запретил вывозить из России больше 10 тыс. долларов наличными по курсу ЦБ.