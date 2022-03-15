Минцифры поддержит IT-специалистов на фоне ухода зарубежных компаний

Минцифры России будет оказывать поддержку IT-разработчикам, которые работали в покидающих российский рынок иностранных компаниях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Максима Паршина.

По его словам, среди российских компаний наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, поэтому никто не останется без работы.

«Мы же со своей стороны, я имею в виду Минцифры, будем обеспечивать как поддержку спроса на отечественные IT-решения, так и поддержку наших ведущих разработчиков», — добавил Паршин.

2 марта Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской IT-отрасли, который включает налоговые льготы и отсрочку от армии для сотрудников.