перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЕС запретил поставлять в Россию черную икру, породистых лошадей и видеоигры 22:02
Минцифры поддержит IT-специалистов на фоне ухода зарубежных компаний 21:31
Белый дом: чиновники США, попавшие под санкции России, не собирались в страну и не имеют там счетов 21:21
Евросоюз ввел санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов 20:52
Марину Овсянникову оштрафовали, под Киевом умер оператор Fox News и другие новости дня
20:14 дайджест
Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости 20:06
Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека 20:02
РБК: «Яндекс» продаст сервисы «Новости» и «Дзен» 19:54
Emanu/Unsplash
Россия приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами 19:11
Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей Обновлено в 19:07
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо 19:04
Fox News сообщил о гибели своего оператора. Накануне он попал под обстрел под Киевом 18:50
Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила экспорт части лекарств в Россию 18:23
ООН: с начала российской «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек 18:08
Россия ввела персональные санкции против Байдена 17:52
Laurenz Heymann/Unsplash
Пользователи: карта «Мир» не позволяет оплачивать сервисы Apple Обновлено в 17:35
Michelin приостанавливает экспорт шин в Россию 17:25
Канада добавила в санкционный список еще 15 российских должностных лиц 16:59
Российские пользователи Slack сообщили об удалении рабочих пространств 16:55
flyredwings.com
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Анталью 16:33
Отключить рекламу

Минцифры поддержит IT-специалистов на фоне ухода зарубежных компаний

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:31

Минцифры России будет оказывать поддержку IT-разработчикам, которые работали в покидающих российский рынок иностранных компаниях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы министерства Максима Паршина.

По его словам, среди российских компаний наблюдается высокий спрос на IT-специалистов, поэтому никто не останется без работы.

«Мы же со своей стороны, я имею в виду Минцифры, будем обеспечивать как поддержку спроса на отечественные IT-решения, так и поддержку наших ведущих разработчиков», — добавил Паршин.

2 марта Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской IT-отрасли, который включает налоговые льготы и отсрочку от армии для сотрудников.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Максим Паршин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить