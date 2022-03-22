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В Кузбассе эвакуировали шахту «Листвяжная» из‑за сбоя вентиляции

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:54

В Кузбассе эвакуировали шахту «Листвяжная» из‑за жалоб горняков на недомогание. Об этом сообщает «Интерфакс».

«До 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. Они эвакуированы. Принято решение вывести на поверхность всю смену из более 100 человек», — рассказали в администрации.

В Министерстве угольной промышленности рассказали, что при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка в 8 минут (допускается до 10).

При этом уровень метана был в норме. Датчики не показывали превышение концентрации газа.

«Среди основных рассматривается версия сбоя в системе вентиляции, проветривание одного из участков шахты могло быть недостаточным, кислород мог поступать в недостаточном количестве», — отметил собеседник агентства в экстренных службах.

По уточненным данным, под землей находились 134 шахтера, за медицинской помощью обратились 12 человек.

25 ноября 2021 года в угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из‑за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.

По делу о взрыве в шахте арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов, начальник участка «Листвяжной» Сергей Герасименко, главный инженер Анатолий Лобанов а также двое сотрудников местного отдела Ростехнадзора. Кроме того, под арестом находятся глава совета директоров компании «СДС Уголь», в составе которой работала шахта, гендиректор и технический директор.

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