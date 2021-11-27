По делу о гибели людей на шахте в Кузбассе арестованы пять человек

Суд в Кемерове арестовал пятерых обвиняемых по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, в результате которого погиб 51 человек. Об этом передает «Интерфакс».

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка «Листвяжной» Сергей Герасименко арестованы до 25 января 2022 года, сотрудники местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин — до 26 января.

Первых трех обвиняют по части 3 статьи 217 УК — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудникам Ростехнадзора инкриминируют часть 3 статьи 293 УК — халатность, повлекшая смерть двух или более лиц. Максимальное наказание такое же — семь лет тюрьмы. Никто из обвиняемых не признал вину.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 челочек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы, состояние четырех их них оценивается как тяжелое.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из-за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.