перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Кузбассе на угольной шахте произошел пожар. Есть погибшие, десятки горняков не выходят на связь Обновлено в 11:09
Южная Корея внедряет роботов в детсады, чтобы подготовить детей к высокотехнологичному будущему 11:03
Володин открыл комментарии в телеграме для обсуждения QR-кодов. Там уже более 250 тыс. сообщений 10:24
Кадр из интервью/РИА "Новости"
Собянин призвал сокращать число мигрантов, работающих в ЖКХ 9:54
В ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой. Работу заведения приостановили 9:35
Госдума запланировала первое рассмотрение законопроектов о QR-кодах на 16 декабря 8:59
Первая «Матрица» выйдет в повторный прокат в России 8:38
В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности виновников резонансных ДТП 3:37
David Balev/Unsplash
МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних 2:50
В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой 2» 2:06
Государственный балет Берлина исключил «Щелкунчика» из репертуара из‑за блэкфейса 1:20
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания 0:16
МГУ отстранил от работы со студентами сотрудников, отказавшихся от вакцинации Вчера в 23:36
Джаред Лето сказал, что его группа Thirty Seconds to Mars написала 200 новых песен Вчера в 23:10
Сергея Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества Вчера в 22:42
Китай создаст перечень знаменитостей, которые не соблюдают моральный кодекс Вчера в 22:32
Дело об убийстве Габби Петито пытаются раскрыть всем интернетом. Что об этом известно? Вчера в 22:13
В тиктоке появился аккаунт газеты «Дейли Бьюгл» из «Человека-паука» Вчера в 21:56
«Читай-город» и «Такие дела» запустили проект помощи «Добро между строк» Вчера в 21:02
«Спутник М» для детей, «Blinding Lights» — песня всех времен и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Отключить рекламу

В Кузбассе на угольной шахте произошел пожар. Есть погибшие, десятки горняков не выходят на связь

Семён Гудошников
Сегодня в 10:46
Обновлено сегодня в 11:09:

Число погибших в результате ЧП на шахте в Кузбассе увеличилось до девяти, сообщили власти Кемеровской области.

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. По словам источника «Интерфакса» в службах регионального технадзора, задымлению предшествовал взрыв, который прогремел в вентиляционном штреке на глубине 250 метров.

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Официально кемеровские власти подтвердили гибель одного горняка. Источник Ura.ru сообщает о 11 жертвах. Пострадали, по словам пресс-службы МЧС, 45 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии (Mash пишет о трех пострадавших, которые попали в реанимацию).

Всего в шахте на момент инцидента находились 285 работников, из них эвакуированы 236. Местонахождение 48 горняков остается неизвестным. Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что среди оставшихся в шахте человек есть погибшие.

Причина взрыва пока не установлена. В качестве приоритетных версий службы технадзора рассматривают неисправность оборудования и природные причины.

СК по Кемеровской области возбудил в связи с ЧП уголовное дело о нарушении промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС и следователи.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
МЧС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить