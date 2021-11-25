В Кузбассе на угольной шахте произошел пожар. Есть погибшие, десятки горняков не выходят на связь

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. По словам источника «Интерфакса» в службах регионального технадзора, задымлению предшествовал взрыв, который прогремел в вентиляционном штреке на глубине 250 метров.

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Официально кемеровские власти подтвердили гибель одного горняка. Источник Ura.ru сообщает о 11 жертвах. Пострадали, по словам пресс-службы МЧС, 45 человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии (Mash пишет о трех пострадавших, которые попали в реанимацию).

Всего в шахте на момент инцидента находились 285 работников, из них эвакуированы 236. Местонахождение 48 горняков остается неизвестным. Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что среди оставшихся в шахте человек есть погибшие.

Причина взрыва пока не установлена. В качестве приоритетных версий службы технадзора рассматривают неисправность оборудования и природные причины.

СК по Кемеровской области возбудил в связи с ЧП уголовное дело о нарушении промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС и следователи.