«ВКонтакте» заблокировал фан-группу Екатерины Шульман

«ВКонтакте» заблокировал фан-группу политолога Екатерины Шульман. Пресс-служба соцсети подтвердила это изданию «Бумага».

Там заявили, что блокировки требовала Генпрокуратура. В уведомлении ведомства говорится о размещенной в группе «заведомо ложной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Кроме того, Генпрокуратура нашла в группе «информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

«ВКонтакте» согласился заблокировать к группе — в противном случае доступ ограничили бы ко всей соцсети.

Ранее «ВКонтакте» по требования Генпрокуратуры заблокировал страницы «Медузы»* и «Дождя»*.

* «Медуза и «Дождь» признаны СМИ-иноагентами