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Генпрокуратура потребовала заблокировать страницу «Медузы»* во «ВКонтакте»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:34

Генпрокуратура России направила соцсети «ВКонтакте» письмо с требованием заблокировать страницу интернет-издания «Медуза»*. Об этом сообщает сама «Медуза».

Администрация «ВКонтакте» прислала соответствующее уведомление редакции издания, отметив, что требование Генпрокуратуры датируется 24 февраля. Соцсеть намерена исполнить требование, иначе может быть заблокирована вся платформа.

Согласно сообщению соцсети, причина необходимой блокировки — распространение «Медузой» «заведомо ложной общественно значимой информации» о «военной спецоперации» России на территории Украины.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. В этот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о развитии ситуации только по официальным российским источникам, а позже запретил называть операцию нападением, вторжением или объявлением войны.

3 марта РКН заблокировал сайт «Медузы» на территории России. Согласно заявлению ведомства, блокировку применили за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

После начала «военной операции» в России заблокировали, помимо «Медузы», более десятка СМИ: «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайга.инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, Republic*, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

* «Медуза»*, «Дождь»*, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Медиазона»* и Republic* признаны Минюстом СМИ-иноагентами.

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