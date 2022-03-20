«ВКонтакте» начала блокировать личные страницы пользователей

Администрация соцсети «ВКонтакте» начала блокировку пабликов и личных страниц пользователей. Внимание на это обратил телеграм-канал «Avtozak LIVE».

В частности, заблокирована фан-группа Екатерины Шульман. При попытке открыть страницу, появляется сообщение о том, что «материал заблокирован на территории РФ» по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Речь идет о требовании Генпрокуратуры № 31.27.2020/Ид2145-22. «Роскомсвобода» ведет обновляемый список заблокированных на основании этого приказа сайтов — на момент написания этой новости в нем 593 адреса.

Ранее «Вконтакте» заблокировала страницу телеканала «Дождь»*, «Эха Москвы», «Настоящего времени», «Радио Свобода» и других СМИ. Также Генпрокуратура потребовала заблокировать аккаунт «Медузы».

* «Дождь», «Настоящее время», «Радио Свобода» и «Медуза» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.