Рогозин: США собираются отключить Россию от GPS, но «напрягаться» не стоит, потому что есть ГЛОНАСС

США в рамках санкционной политики изучают вопрос отключения России от спутниковой системы навигации GPS. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете», — сказал он во время визита на Ракетно-космический центр «Прогресс».

Рогозин отметил, что россиянам «напрягаться» по этому поводу не нужно, потому что в таком случае работу продолжит российская система ГЛОНАСС, установленная на каждом смартфоне.

Ранее Рогозин сообщил о том, что сократил себе зарплату на 30% в условиях санкций. Говоря о развитии космической отрасли России, он заявил, что после отказа Европейского космического агентства от сотрудничества по миссии «ЭкзоМарс» госкорпорация, которой он руководит, через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.