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Рогозин сократил себе зарплату на 30% из‑за санкций

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:57

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сократил себе зарплату на 30% в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Зарплата также уменьшилась и у топ-менеджеров Роскосмоса и предприятий ракетно-строительной отрасли.

В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона рублей.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россию лишат более половины импорта высоких технологий. По его словам, это нанесет удар по модернизации ВС и космической программе.

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