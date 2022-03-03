Рогозин сократил себе зарплату на 30% из‑за санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сократил себе зарплату на 30% в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Зарплата также уменьшилась и у топ-менеджеров Роскосмоса и предприятий ракетно-строительной отрасли.

В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона рублей.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россию лишат более половины импорта высоких технологий. По его словам, это нанесет удар по модернизации ВС и космической программе.