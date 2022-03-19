Роскосмос заявил, что в ближайшее время начнет работу над собственной миссией по исследованию Марса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ближайшее время начнет работу над собственной миссией по исследованию Марса. Она заменит закрытую накануне программу «ЭкзоМарс», которая реализовывалась совместно с Европейским космическим агентством, сообщает «Интерфакс».

Согласно его заявлению, Роскосмос может отправить на Марс копию посадочной платформы «Казачок», предназначавшейся для работы в рамках «ЭкзоМарса».

«Повторить посадочный модуль „Казачок“ <…> не представляет труда. Все чертежи есть, вся конструкторская документация, это наша работа», — заявил Рогозин.

При этом помимо «Казачка» в марсианской программе в 2022 году должен был участвовать европейский марсоход «Розалинда Франклин». Рогозин сообщил, что Роскосмос марсоход создавать не намерен.

«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научной исследовательской станцией самостоятельной и ее будет достаточно для реализации этой миссии. Мы просто повторим то, что уже сделали», — сказал он.

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс» 17 марта из‑за начала «военной операции» России на территории Украины. Глава агентства Йозеф Ашбахер будет руководить исследованием, которое определит варианты осуществления программы в сложившихся обстоятельствах.

Миссия была запущена с космодрома Байконур 14 марта 2016 года. Тогда на планету были отправлены зонд «Скиапарелли» и орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.

Первый разбился при посадке на Марс, второй помог исследователям совершить ряд открытий, включая обнаружение значительных объемов воды в системе каньонов планеты, долинах Маринер.