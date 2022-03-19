РКН: Google не выполняет требования по снятию ограничений с каналов российских СМИ на YouTube

Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по снятию ограничений с каналов российских СМИ на YouTube. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Служба добавила: «В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов». Среди них, согласно сообщению РКН, «Первый канал», «Россия 1», НТВ, РИА «Новости» и РБК.

«Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие‑либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов <…> И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ».

Вчера, 18 марта, РИА «Новости» со ссылкой на близкий к РКН источник сообщило, что видеоплатформу в России могут заблокировать до конца следующей недели.

В РКН заявили, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер. «Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», — отметили в ведомстве.