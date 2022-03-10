перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Формула-1» запретила трансляцию гонок в России 19:14
Генпрокуратура потребовала заблокировать страницу «Медузы»* во «ВКонтакте» 18:34
Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси 18:07
Sony Music приостанавливает работу в России 17:56
Roman Skrypnyk/Unsplash
Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle 17:21
Магазины Metro продолжат работать в России 17:13
Бенедикт Камбербатч развернул флаг Украины на вручении кинопремии 16:31
Pandora приостанавливает работу в России 16:20
Сергей Шнуров временно ушел с поста генерального продюсера RTVI 16:02
Yasin Hasan/Unsplash
Nintendo приостановила поставки консолей в Россию 15:54
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам 15:39
Москва выделит 500 млн рублей на создание новой сети быстрого питания 15:33
Правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны 15:17
«Аквариум» приостановил концертную деятельность 14:56
Президентом Венгрии впервые стала женщина. Пост заняла Каталин Новак 14:32
Что сказали Лавров и Кулеба в Анталье? Главное 13:11
FourFour/Unsplash
Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России 12:53
Китай отказался поставлять России авиазапчасти 12:39
Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина, Миллера, Костина и Дерипаски 12:20
Минздрав: основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России 11:54
Отключить рекламу

Бенедикт Камбербатч развернул флаг Украины на вручении кинопремии

Виктория Шанина
Сегодня в 16:31

Британский актер Бенедикт Камбербатч пришел на церемонию вручения премии Cinema Vanguard с украинским флагом. Об этом пишет Daily Mail.

Камбербатч вышел на сцену, забрал статуэтку, а затем зачитал речь с благодарностями. В конце он выразил поддержку украинской стороне, развернул флаг страны и выступил против российской «военной спецоперации».

Церемония награждения Cinema Vanguard прошла 9 марта во время ежегодного, 37-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, Калифорния.

Ранее, во время церемонии на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, Бенедикт Камбербатч также высказался на тему последних событий. Актер назвал спецоперацию «идиотизмом» и «зверством». Он призвал всех людей оказать посильную поддержку беженцам, а также благотворительным и правозащитным организациям.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Бенедикт Камбербатч
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить