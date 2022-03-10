Бенедикт Камбербатч развернул флаг Украины на вручении кинопремии

Камбербатч вышел на сцену, забрал статуэтку, а затем зачитал речь с благодарностями. В конце он выразил поддержку украинской стороне, развернул флаг страны и выступил против российской «военной спецоперации».

Британский актер Бенедикт Камбербатч пришел на церемонию вручения премии Cinema Vanguard с украинским флагом. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония награждения Cinema Vanguard прошла 9 марта во время ежегодного, 37-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, Калифорния.

Ранее, во время церемонии на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, Бенедикт Камбербатч также высказался на тему последних событий. Актер назвал спецоперацию «идиотизмом» и «зверством». Он призвал всех людей оказать посильную поддержку беженцам, а также благотворительным и правозащитным организациям.