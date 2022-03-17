Правительство разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси в Москве

Правительство разрешило «Яндексу» запустить в Москве беспилотные такси. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Эксплуатация беспилотных автомобилей с водителем будет разрешена в столичном районе Ясенево, а помимо этого — на территории Иннополиса в Татарстане и на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи. Испытания без водителя-испытателя разрешат в Иннополисе и «Сколково».

4 февраля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в течение года в столице начнутся испытания беспилотного трамвая. Согласно его данным, к концу 2022-го — началу 2023-го такой трамвай может начать работать в тестовом режиме.

В январе «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте беспилотных такси в столице и поговорила с директором по развитию беспилотных технологий «Яндекса» Артемом Фокиным о том, как этот проект будет устроен.