«Яндекс» вот-вот запустит беспилотные такси в московском районе Ясенево — согласования подошли к финальному этапу. «Афиша Daily» поговорила с директором по развитию беспилотных технологий компании Артемом Фокиным о том, как это будет устроено и когда беспилотные такси поедут по всей Москве.

Артем Фокин

Директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса»

— Скоро «Яндекс» запустит беспилотные такси в Ясенево. Как долго вы к этому шли?

— То, что легло в основу беспилотных технологий в «Яндексе», разрабатывалось с момента основания компании. Машинное обучение — один из важных кирпичиков этого проекта. Разработка беспилотников стартовала у нас в самом начале 2017 года, то есть пять лет назад. Сейчас мы находимся в числе мировых лидеров. Разумеется, приложить линейку к технологиям сложно — единого индикатора тут нет, но есть косвенные параметры. Например, по общему пробегу беспилотных автомобилей на улицах городов мы вторые в мире. Наш флот проехал более 18 миллионов километров. Первый сейчас Waymo — это подразделение Alphabet (холдинг, выросший из Google), оно начало на десять лет раньше нас.

Сервис беспилотных такси в Иннополисе (город-спутник Казани. — Прим. ред.) у нас работает с августа 2018 года. Там мы сделали 25 тысяч поездок без человека за рулем. Это тоже важная веха — Иннополис, безусловно, не мегаполис, но там есть машины, пешеходы, нормальное городское движение.

— Запуск беспилотных такси в Москве — как это стало возможно?

— В 2020 году был принят закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Он позволяет делать временные исключения в законодательстве для тестирования новых технологий — любых, не только беспилотников. По результатам тестирования в существующие законы будут вноситься корректировки, чтобы инновацию можно было использовать повсеместно (сегодня эксплуатация автомобилей без водителей не разрешена — это противоречит законам о техосмотре, страховании, безопасности дорожного движения. — Прим. ред.).

Мы подали программу экспериментального правового режима, которая в том числе подразумевает и оказание услуг такси в беспилотном режиме в Ясенево, сейчас она проходит финальные согласования в правительстве. Когда все будет утверждено, мы точно не знаем, но ожидаем, что в ближайшее время. Это логичный этап развития: сначала технология может использоваться только на закрытых территориях, потом становится достаточно зрелой для применения в небольших городах с простой дорожной ситуацией, как в Иннополисе. Сейчас ее можно запускать уже в отдельных районах мегаполисов. Последним этапом будет готовность к запуску беспилотников в любой точке города. При этом программа подразумевает постоянную отчетность и в случае неблагоприятных результатов — приостановку тестирования.

— Как вообще устроены беспилотники?

— Это обычный автомобиль, который дооснащен системой беспилотного вождения. Ее главный элемент — большой вычислительный модуль, который получает информацию со всех сенсоров (радаров, камер и лидаров — лазерных сканеров), прогнозирует развитие дорожной ситуации и принимает решение, как двигаться дальше. Также в него загружен цифровой слепок местности — карта высокой четкости, ее мы создаем сами. Благодаря ней автомобиль знает обо всех элементах дорожной инфраструктуры, даже если они закрыты деревьями или снегом.

— Как проходило тестирование в Иннополисе?

— Этот запуск дал нам возможность дорабатывать не только технологическую, но и продуктовую часть, то есть интерфейсы взаимодействия пассажира и автомобиля, алгоритмы высадки и посадки, комфортное для человека движение. При этом до сегодняшнего дня во всех автомобилях ездили инженеры. Когда мы согласуем программу по закону об ЭПР, сотрудников из салонов мы уберем. Пока только в Иннополисе — в Москве они будут.

© Пресс-служба «Яндекс»

— При этом по Москве ваши беспилотники ездят уже не первый год — просто это было не такси, а машина с инженером внутри.

— Да, наши беспилотники ездят по Москве с 2017 года и никогда не переставали с тех пор. Из 18 млн километров, которые проехали наши автомобили, большая часть — именно здесь.

— Зачем это нужно?

— Чтобы эффективно передвигаться в плотном городском потоке, необходим опыт. Нужно понятно сообщать о своих намерениях другим участникам движения и правильно считывать чужие. Только так возможно эффективно и точно прогнозировать развитие дорожной ситуации. Именно для этого перед полноценным запуском необходимо проехать миллионы километров — таким образом накапливается много данных о том, как ведут себя на дороге люди и автомобили. У человека, получающего права, уже есть базовые представления о том, как функционирует мир. Робот, созданный с нуля, этого не знает, его алгоритмы и предсказательные модели необходимо обучить. При этом учиться ему нужно обязательно на данных со своих камер и сенсоров. Так что единственный вариант для нас — многократно ездить по реальным дорогам в разные времена суток и сезоны.

— Как можно поучаствовать в тестировании беспилотных такси?

— Осенью мы начали собирать заявки.

Интерес был огромным: набралось около 10 тысяч желающих поучаствовать в тестировании.

Люди готовы специально ради этого приехать в район Ясенево. Как только программа будет утверждена, мы будем постепенно приглашать людей — сначала небольшую группу; убедимся, что все работает нормально и пассажиры удовлетворены сервисом. После этого — всех остальных.

Если у человека есть доступ к тестированию и он находится в Ясенево, у него в приложении «Яндекс.Go» появится специальная кнопка вызова беспилотного такси. Стоить это будет так же, как обычная поездка.

— Почему именно Ясенево?

— Мы проанализировали несколько разных районов Москвы и выбрали этот, потому что он содержит в себе много разных элементов инфраструктуры. То есть там поездки часто совершаются внутри района.

— Вопрос, который, думаю, многих сейчас беспокоит: это безопасно?

— Одна из основных целей автоматизации вождения — это повышение безопасности. Больше 90% аварий происходит по вине человека.

Люди склонны отвлекаться, нарушать правила, садиться за руль уставшими или в каком‑то другом неподходящем для вождения состоянии. Робот ничего этого не делает, это сущность идеально дисциплинированная, она не отвлекается и выполняет только одну задачу — доехать безопасно и эффективно. У нас, конечно, есть статистика тестирования: в рамках нормального функционирования робота ДТП по его вине случиться не может. За все пройденные нами 18 млн километров не случилось ни одного ДТП с каким‑либо, даже минимальным, ущербом для здоровья или серьезными повреждениями автомобилей. Мелкие аварии были, подавляющее большинство — по вине других участников. По пальцам одной руки можно пересчитать эпизоды, когда виновником становился наш автомобиль. Но в этих случаях либо вмешался человек, хотя этого не нужно было делать, либо эксплуатационные параметры были нарушены.

Другая важная деталь: человек может концентрироваться только на чем‑то одном: либо на зеркале заднего вида, либо на потоке впереди, либо на пассажире или телефоне. А робот-водитель смотрит далеко во все стороны одновременно и принимает во внимание любые изменения среды. Часто спрашивают: «А что будет, если внезапно перед автомобилем кто‑то выскочит?» Правда в том, что фактор внезапности очень человеческий — скорее всего, это значит, что водитель перевел свой взгляд куда‑то в сторону, потом посмотрел вперед и увидел там что‑то, чего не ожидал. Робот всегда смотрит и вперед, и назад, и по бокам, поэтому сделать что‑то внезапно для него невозможно — по крайней мере пока мы не научились телепортироваться.

— Готовы ли люди в городе к беспилотникам?

— Я много раз наблюдал первые поездки людей в беспилотных автомобилях. Они все проходят по одному сценарию: первые две минуты человек напряженно озирается по сторонам, а на третьей минуте приходит осознание, что ничего необычного не происходит. В этот момент люди достают телефоны, смотрят, что у них дальше по календарю, после того как снимут сторис с крутящимся без водителя рулем, конечно. Нет ничего более эффективного для преодоления страха беспилотников, чем одна поездка в таком автомобиле. Частый фидбэк: «Едет получше многих моих знакомых водителей». Власти города к технологии открыты — они нашу программу уже согласовали.

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с беспилотниками дальше? Когда «Яндекс» уберет всех водителей из такси?

— Сохраняя текущий темп развития, мы будем готовы к запуску технологии во всей Москве или в любом другом городе через три года. При этом не все зависит от нас, необходимо разрешение регуляторов.

Но никакой речи о том, чтобы убрать всех водителей из такси, не идет.

Сейчас у нас 170 автомобилей, которые мы дооборудовали сами. Для массового внедрения сервиса необходимо массовое производство беспилотных автомобилей в партнерстве с автопроизводителями. Так что пока мы говорим только о постепенном увеличении флота, которое, если все пойдет по плану, активно начнется только через три года. И мы становимся просто еще одним таксопарком, который будет представлен в сервисе «Яндекс.Go».

— Вы представляете себе момент, когда все автомобили в Москве будут беспилотными?

— На десятки лет вперед смотреть сложно, но очевидно, что когда‑то большинство автомобилей на дорогах станут беспилотными. Вся история технологического развития говорит о том, что те задачи, которые могут быть автоматизированы, рано или поздно автоматизируются. Рутинная работа человека замещается роботами там, где это возможно. Со временем это обязательно произойдет.

Подробности по теме
Место для всех: Варвара Мельникова — о том, в каких городах мы будем жить через 15 лет
Место для всех: Варвара Мельникова — о том, в каких городах мы будем жить через 15 лет