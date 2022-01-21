«Яндекс» вот-вот запустит беспилотные такси в московском районе Ясенево — согласования подошли к финальному этапу. «Афиша Daily» поговорила с директором по развитию беспилотных технологий компании Артемом Фокиным о том, как это будет устроено и когда беспилотные такси поедут по всей Москве.

Артем Фокин Директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса»

— Скоро «Яндекс» запустит беспилотные такси в Ясенево. Как долго вы к этому шли? — То, что легло в основу беспилотных технологий в «Яндексе», разрабатывалось с момента основания компании. Машинное обучение — один из важных кирпичиков этого проекта. Разработка беспилотников стартовала у нас в самом начале 2017 года, то есть пять лет назад. Сейчас мы находимся в числе мировых лидеров. Разумеется, приложить линейку к технологиям сложно — единого индикатора тут нет, но есть косвенные параметры. Например, по общему пробегу беспилотных автомобилей на улицах городов мы вторые в мире. Наш флот проехал более 18 миллионов километров. Первый сейчас Waymo — это подразделение Alphabet (холдинг, выросший из Google), оно начало на десять лет раньше нас. Сервис беспилотных такси в Иннополисе (город-спутник Казани. — Прим. ред.) у нас работает с августа 2018 года. Там мы сделали 25 тысяч поездок без человека за рулем. Это тоже важная веха — Иннополис, безусловно, не мегаполис, но там есть машины, пешеходы, нормальное городское движение. — Запуск беспилотных такси в Москве — как это стало возможно? — В 2020 году был принят закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Он позволяет делать временные исключения в законодательстве для тестирования новых технологий — любых, не только беспилотников. По результатам тестирования в существующие законы будут вноситься корректировки, чтобы инновацию можно было использовать повсеместно (сегодня эксплуатация автомобилей без водителей не разрешена — это противоречит законам о техосмотре, страховании, безопасности дорожного движения. — Прим. ред.). Мы подали программу экспериментального правового режима, которая в том числе подразумевает и оказание услуг такси в беспилотном режиме в Ясенево, сейчас она проходит финальные согласования в правительстве. Когда все будет утверждено, мы точно не знаем, но ожидаем, что в ближайшее время. Это логичный этап развития: сначала технология может использоваться только на закрытых территориях, потом становится достаточно зрелой для применения в небольших городах с простой дорожной ситуацией, как в Иннополисе. Сейчас ее можно запускать уже в отдельных районах мегаполисов. Последним этапом будет готовность к запуску беспилотников в любой точке города. При этом программа подразумевает постоянную отчетность и в случае неблагоприятных результатов — приостановку тестирования. — Как вообще устроены беспилотники? — Это обычный автомобиль, который дооснащен системой беспилотного вождения. Ее главный элемент — большой вычислительный модуль, который получает информацию со всех сенсоров (радаров, камер и лидаров — лазерных сканеров), прогнозирует развитие дорожной ситуации и принимает решение, как двигаться дальше. Также в него загружен цифровой слепок местности — карта высокой четкости, ее мы создаем сами. Благодаря ней автомобиль знает обо всех элементах дорожной инфраструктуры, даже если они закрыты деревьями или снегом . — Как проходило тестирование в Иннополисе? — Этот запуск дал нам возможность дорабатывать не только технологическую, но и продуктовую часть, то есть интерфейсы взаимодействия пассажира и автомобиля, алгоритмы высадки и посадки, комфортное для человека движение. При этом до сегодняшнего дня во всех автомобилях ездили инженеры. Когда мы согласуем программу по закону об ЭПР, сотрудников из салонов мы уберем. Пока только в Иннополисе — в Москве они будут.

© Пресс-служба «Яндекс»

— При этом по Москве ваши беспилотники ездят уже не первый год — просто это было не такси, а машина с инженером внутри.

— Да, наши беспилотники ездят по Москве с 2017 года и никогда не переставали с тех пор. Из 18 млн километров, которые проехали наши автомобили, большая часть — именно здесь.

— Зачем это нужно? — Чтобы эффективно передвигаться в плотном городском потоке, необходим опыт. Нужно понятно сообщать о своих намерениях другим участникам движения и правильно считывать чужие. Только так возможно эффективно и точно прогнозировать развитие дорожной ситуации. Именно для этого перед полноценным запуском необходимо проехать миллионы километров — таким образом накапливается много данных о том, как ведут себя на дороге люди и автомобили. У человека, получающего права, уже есть базовые представления о том, как функционирует мир. Робот, созданный с нуля, этого не знает, его алгоритмы и предсказательные модели необходимо обучить. При этом учиться ему нужно обязательно на данных со своих камер и сенсоров. Так что единственный вариант для нас — многократно ездить по реальным дорогам в разные времена суток и сезоны. — Как можно поучаствовать в тестировании беспилотных такси? — Осенью мы начали собирать заявки.

Интерес был огромным: набралось около 10 тысяч желающих поучаствовать в тестировании.

Люди готовы специально ради этого приехать в район Ясенево. Как только программа будет утверждена, мы будем постепенно приглашать людей — сначала небольшую группу; убедимся, что все работает нормально и пассажиры удовлетворены сервисом. После этого — всех остальных. Если у человека есть доступ к тестированию и он находится в Ясенево, у него в приложении «Яндекс.Go» появится специальная кнопка вызова беспилотного такси. Стоить это будет так же, как обычная поездка. — Почему именно Ясенево? — Мы проанализировали несколько разных районов Москвы и выбрали этот, потому что он содержит в себе много разных элементов инфраструктуры. То есть там поездки часто совершаются внутри района. — Вопрос, который, думаю, многих сейчас беспокоит: это безопасно?

— Одна из основных целей автоматизации вождения — это повышение безопасности. Больше 90% аварий происходит по вине человека.

Люди склонны отвлекаться, нарушать правила, садиться за руль уставшими или в каком‑то другом неподходящем для вождения состоянии. Робот ничего этого не делает, это сущность идеально дисциплинированная, она не отвлекается и выполняет только одну задачу — доехать безопасно и эффективно. У нас, конечно, есть статистика тестирования: в рамках нормального функционирования робота ДТП по его вине случиться не может. За все пройденные нами 18 млн километров не случилось ни одного ДТП с каким‑либо, даже минимальным, ущербом для здоровья или серьезными повреждениями автомобилей. Мелкие аварии были, подавляющее большинство — по вине других участников. По пальцам одной руки можно пересчитать эпизоды, когда виновником становился наш автомобиль. Но в этих случаях либо вмешался человек, хотя этого не нужно было делать, либо эксплуатационные параметры были нарушены. Другая важная деталь: человек может концентрироваться только на чем‑то одном: либо на зеркале заднего вида, либо на потоке впереди, либо на пассажире или телефоне. А робот-водитель смотрит далеко во все стороны одновременно и принимает во внимание любые изменения среды. Часто спрашивают: «А что будет, если внезапно перед автомобилем кто‑то выскочит?» Правда в том, что фактор внезапности очень человеческий — скорее всего, это значит, что водитель перевел свой взгляд куда‑то в сторону, потом посмотрел вперед и увидел там что‑то, чего не ожидал. Робот всегда смотрит и вперед, и назад, и по бокам, поэтому сделать что‑то внезапно для него невозможно — по крайней мере пока мы не научились телепортироваться. — Готовы ли люди в городе к беспилотникам? — Я много раз наблюдал первые поездки людей в беспилотных автомобилях. Они все проходят по одному сценарию: первые две минуты человек напряженно озирается по сторонам, а на третьей минуте приходит осознание, что ничего необычного не происходит. В этот момент люди достают телефоны, смотрят, что у них дальше по календарю, после того как снимут сторис с крутящимся без водителя рулем, конечно. Нет ничего более эффективного для преодоления страха беспилотников, чем одна поездка в таком автомобиле. Частый фидбэк: «Едет получше многих моих знакомых водителей». Власти города к технологии открыты — они нашу программу уже согласовали. — Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с беспилотниками дальше? Когда «Яндекс» уберет всех водителей из такси? — Сохраняя текущий темп развития, мы будем готовы к запуску технологии во всей Москве или в любом другом городе через три года. При этом не все зависит от нас, необходимо разрешение регуляторов.

Но никакой речи о том, чтобы убрать всех водителей из такси, не идет.

Сейчас у нас 170 автомобилей, которые мы дооборудовали сами. Для массового внедрения сервиса необходимо массовое производство беспилотных автомобилей в партнерстве с автопроизводителями. Так что пока мы говорим только о постепенном увеличении флота, которое, если все пойдет по плану, активно начнется только через три года. И мы становимся просто еще одним таксопарком, который будет представлен в сервисе «Яндекс.Go». — Вы представляете себе момент, когда все автомобили в Москве будут беспилотными? — На десятки лет вперед смотреть сложно, но очевидно, что когда‑то большинство автомобилей на дорогах станут беспилотными . Вся история технологического развития говорит о том, что те задачи, которые могут быть автоматизированы, рано или поздно автоматизируются. Рутинная работа человека замещается роботами там, где это возможно. Со временем это обязательно произойдет.