Ликсутов: беспилотные такси в Москве планируют запустить в течение 2022 года

Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца 2022 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что беспилотники появятся на «некоторых маршрутах», однако не раскрыл деталей. Разработкой технологии занимается «Яндекс». Мосгордума одобрила предложение ввести в Москве экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных такси, отметил Ликсутов.

Он подчеркнул: «Стоит понимать, что никакого бума „беспилотников“ в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении».

Также заммэра сообщил, что в течение года в столице начнутся испытания беспилотного трамвая. К концу 2022-го — началу 2023-го он может начать работать в тестовом режиме.

«В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью. Когда будем уверены — с пассажирами», — уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Работа над беспилотным трамваем также ведется совместно с «Яндексом». Для запуска инициативы обособляют трамвайные пути — сейчас эти работы закончены на 80%, передает «Интерфакс».

В январе «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте беспилотных такси в столице и поговорила с директором по развитию беспилотных технологий компании Артемом Фокиным о том, как этот проект будет устроен.