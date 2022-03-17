Марина Овсянникова отказалась от политического убежища во Франции

Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир на Первом канале с плакатом с пацифистским лозунгом, отказалась от предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о политическом убежище в стране. Об этом журналистка рассказала в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Я не хочу покидать нашу страну. Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим никуда уезжать», — поделилась Овсянникова.

По словам журналистки, сейчас она скрывается у друзей. Ее 17-летний сын и 11-летняя дочь в Москве в безопасности.

Марина Овсянникова работала редактором Первого канала. 14 марта она ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом. Овсянникова попыталась прервать сюжет телеведущей Екатерины Андреевой, которая в тот момент рассказывала о встрече председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Овсянникову задержали. 15 марта Следственный комитет начал доследственную проверку по новой уголовной статье о фейках в отношении российских военных (207.3 УК).

Также на Овсянникову завели административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) из‑за видео, в котором призывала «принять участие в несогласованных публичных мероприятиях». Суд признал ее виновной и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Позже Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова предоставить журналистке политическое убежище в стране. Он также пообещал обсудить дело Марины Овсянниковой лично с Владимиром Путиным.