Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс»

Совет Европейского космического агентства отказался от сотрудничества с госкорпорацией Роскосмос по программе «ЭкзоМарс», направленной на поиск доказательств существования жизни на планете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято из‑за начала «военной операции» России на территории Украины. Глава агентства Йозеф Ашбахер будет руководить исследованием, которое определит варианты осуществления программы в сложившихся обстоятельствах.

«ЭкзоМарс» — совместный проект ЕКА и «Роскосмоса». Миссия была запущена с космодрома Байконур 14 марта 2016 года. Тогда на планету были отправлены зонд «Скиапарелли» и орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.

Первый разбился при посадке на Марс, второй помог исследователям совершить ряд открытий, включая обнаружение значительных объемов воды в системе каньонов планеты, долинах Маринер.

В 2022 году к нему должны были присоединиться европейский марсоход «Розалинда Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».