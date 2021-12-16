Исследователи обнаружили крупные запасы воды под поверхностью Марса

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter в рамках миссии «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и Роскосмоса обнаружил значительные объемы воды в системе каньонов Марса, долинах Маринер. Об этом сообщает Би-би-си. Заполненная водой зона скрыта под поверхностью планеты. Би-би-си указывает, что эта область схожа по размеру с площадью Нидерландов. Открытие стало возможным благодаря аппарату Frend, способному выявить наличие водорода в марсианской почве на глубине до одного метра. Это не представлялось возможным при работе с предыдущими инструментами, говорит ведущий автор исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве.

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Он называет объем обнаруженного водорода необычайно большим. «До 40% приповерхностного материала в этой области, по-видимому, является водой», — сообщил исследователь. Митрофанов и другие ученые анализировали наблюдения Frend за период с мая 2018 года по февраль 2021 года. Так была составлена карта содержания водорода в марсианской почве. В основном вода на Марсе существует в виде льда — его залежи расположены на полюсах планеты, пишет Би-би-си. В области долин Маринер водяной лед обычно испаряется — это свидетельствует о том, что в этой зоне должны существовать особые, пока не установленные, условия для сохранения воды, либо ее запасы там непрерывно пополняются из других источников.

«Мы обнаружили, что центральная часть долин Маринер заполнена водой гораздо больше, чем мы ожидали. Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед остается под сухой почвой из‑за постоянных низких температур». Алексей Малахов Соавтор исследования, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН