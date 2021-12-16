Исследователи обнаружили крупные запасы воды под поверхностью Марса

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter в рамках миссии «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и Роскосмоса обнаружил значительные объемы воды в системе каньонов Марса, долинах Маринер. Об этом сообщает Би-би-си.
Заполненная водой зона скрыта под поверхностью планеты. Би-би-си указывает, что эта область схожа по размеру с площадью Нидерландов.
Открытие стало возможным благодаря аппарату Frend, способному выявить наличие водорода в марсианской почве на глубине до одного метра. Это не представлялось возможным при работе с предыдущими инструментами, говорит ведущий автор исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве.
Он называет объем обнаруженного водорода необычайно большим. «До 40% приповерхностного материала в этой области, по-видимому, является водой», — сообщил исследователь.
Митрофанов и другие ученые анализировали наблюдения Frend за период с мая 2018 года по февраль 2021 года. Так была составлена карта содержания водорода в марсианской почве.
В основном вода на Марсе существует в виде льда — его залежи расположены на полюсах планеты, пишет Би-би-си. В области долин Маринер водяной лед обычно испаряется — это свидетельствует о том, что в этой зоне должны существовать особые, пока не установленные, условия для сохранения воды, либо ее запасы там непрерывно пополняются из других источников.
Соавтор исследования Хокан Сведхем из лаборатории Европейского космического агентства в Нидерландах уточняет, что ученым потребуются дополнительные наблюдения, чтобы точно знать, с какой формой воды они имеют дело.
Издание сообщает, что ранее ученым удавалось обнаружить в более низких широтах лишь небольшое количество льда. Однако такие исследования касались только самой поверхности планеты.
Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter был запущен в 2016 году. В будущем году к нему присоединятся европейский марсоход «Розалинда Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».